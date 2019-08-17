رئيس الوزراء المصري: اتفاق الفترة الانتقالية يمثل خارطة طريق للسودان

المصدر: د ب أ

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (ممثلا للاتحاد الأفريقي) اليوم السبت دعم القاهرة لآمال الشعب السوداني ، مشيدا بالجهود الاقليمية التي ساعدت في التوصل إلى اتفاق الفترة الانتقالية.

وقال مدبولي إن مصر لن تدخر جهدًا في تقديم كل أشكال الدعم الممكن للسودان الشقيق خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك الدعم السياسي في المحافل الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الاتحاد الإفريقي، حتى يستعيد السودان مكانته المتميزة في القارة.

وأضاف أن الاتفاق يمثل خارطة طريق للسودان في المرحلة المقبلة سيعمل الجميع على المساعدة في تنفيذه ونجاحه ، مشيرا إلى أن الاتفاق يؤرخ لمرحلة جديدة في السودان يحصد فيها الشعب السوداني ثمار تضحياته .

ووقع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى "الحرية والتغيير" في العاصمة الخرطوم بصفة نهائية اليوم السبت على الوثائق النهائية للفترة الانتقالية.