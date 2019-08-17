الأفراح تعم السودان احتفالاً بالتوقيع النهائي على الإعلانين السياسي والدستوري

المصدر: د ب أ

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان عن تسيير مواكب جماهيرية بكل ولايات البلاد اليوم السبت احتفالاً بالتوقيع النهائي على الإعلانين السياسي والدستوري .

وقالت قوى الحرية والتغيير ، في بيان رسمي بثته وكالة الانباء السودانية " سونا" اليوم :"ستنطلق مواكب الحرية والمدنية اليوم في تمام الساعة 3 مساءً في الأقاليم والعاصمة".

وأشار البيان إلى أن نقطة محطة السكة حديد شروني ستكون لاستقبال قطار عطبرة القادم من ولاية نهر النيل ثم تتجه المواكب جنوباً عبر شارع بيويو كوان حتى حديقة القرشي ثم شرقاً حتى شارع محمد نجيب ثم جنوباً إلى تقاطع مامون بحيري ثم شرقاً إلى ساحة الحرية. بينما ستحدد لجان الأقاليم نقاط مواكبها .

ويبدأ في الواحدة ظهر اليوم توقيع وثائق المرحلة الانتقالية وذلك بحضور اقليمي ودولي لممثلي الدول والمنظمات الدولية ، حيث يجري عزف السلام الجمهوري ومن ثم الاستماع الى آيات من القرآن الكريم .

ويلقي رئيس اللجنة العليا للاحتفال كلمة، كما سيتم عرض بانوراما الثورة وبعد ذلك تتم الفقرة الرئيسية وهي التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية ومن ثم الاستماع الى أغنية وطنية بصوت الفنان صلاح بن البادية .

وبعد ذلك يلقي الوسيط الافريقي محمد الحسن ولد لباد كلمة ، ثم كلمة رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي وكلمة رئيس الوزراء المصري ممثل الاتحاد الافريقي، ومن ثم كلمة رئيس لجنة "الايجاد" وتليها كلمة قوى إعلان الحرية والتغيير ومن ثم فقرة التكريم ويختتم الاحتفال بكلمة رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان .الثوار.