التحالف: إرهاب الحوثي يعبر عن يأسه

المصدر: الرياض، عدن - البيان، وكالات

تمكّنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مسيّرة» أطلقتها ميليشيا الحوثي من صنعاء باتجاه المملكة.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن كل محاولات الميليشيا الحوثية بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل. وشدّد المالكي على أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبّر عن حالة اليأس لدى الميليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها.

إلى ذلك، رحب المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، بالجهود التي تقوم بها السعودية لرعاية وبدء عملية حوار حقيقي وبنّاء.

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