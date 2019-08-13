الجيش اليمني يسيطر على مواقع بوادي العريض

المصدر: الرياض، عدن- البيان، وكالات

تكبّدت ميليشيا الحوثي الإرهابية خسائر كبيرة في محافظتي صعدة وسيطرت قوات الجيش اليمني على مواقع في وادي العريض أسفل جبل النار.. في وقت أسقط التحالف العربي، طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه المملكة العربية السعودية، فيما تمكن الجيش اليمني من إسقاط أخرى في محافظة حجة.

وتمكّنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مسيّرة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من محافظة صنعاء باتجاه المملكة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنّ كل محاولات الميليشيا الحوثية بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، مشيراً إلى أن التحالف يتخذ كل الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك، للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

إحالة نتائج

على صعيد متصل، صرح العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف، أحالت إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات، إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.

وأضاف العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الأحد 11 أغسطس، وبناء على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي، وما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع خسائر بالمدنيين أثناء عملية استهداف تجمعات لعناصر الميليشيا المقاتلة بمحافظة حجة، فقد أحيلت الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها، وإعلان النتائج.

وأكّد العــقيد المالكي، التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف، وتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ كل الإجراءات في ما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.

وفيما نقلت وكالة الانباء اليمنية عن مصادر لم تسمها أن الدفاعات الجوية للجيش الوطني في إسقاط طائرة بدون طيار «درون» في محافظة حجة، شمالي غربي البلاد،ذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية عن قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد هايل القشائي أن قوات الجيش هاجمت مواقع تمركز الميليشيا الحوثية في جبل النار المطل على مركز مديرية باقم بصعدة. وأكد أن قوات الجيش تمكنت خلال الهجوم من السيطرة على مواقع جديدة بوادي العريض أسفل جبل النار. وبيّن أن سيطرة قوات الجيش على تلك المواقع ستسهل وصولها إلى قمة جبل النار. ولفت إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.

وفي محافظة البيضاء، أفادت مصادر ميدانية بأن مواجهات اندلعت، أمس، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين المقاومة مسنودةً بقوات العمالقة و الميليشيا الحوثية في جبهة الحبج بمديرية الزاهر. وذكرت المصادر لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أن المواجهات اندلعت عقب هجوم للميليشيا، وتمكّن رجال المقاومة، مسنودين بالعمالقة، من دحر الهجوم ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين. كما تم دحر هجوم للميليشيا الحوثية باتجاه جبهة الأجردي في المديرية ذاتها، حسب المصادر.

تثمين بطولات

إلى ذلك، طالب العـــميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، قائد المقاومة الوطــنية، عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، الجميع بالتركيز على مواجهة الحوثي باعتباره المشكلة الرئيسية التي تعيق أي حلول لأي مشكلة في اليمن، مثمّناً بطولات أبناء مديريات حيس والتحيتا والخوخة في جبهات تحرير تهامة.

ورحّب صالح خلال استقباله وجهاء وأعيان وقيادات مديريات تهامة، بأبناء المديريات الثلاث، وناقش معهم الأوضاع في المديريات وأوضاع الساحة الوطنية.