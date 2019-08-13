الإمارات ترحب بالهدنة في ليبيا

المصدر: واشنطن، طرابلس ـ البيان، وكالات

رحّبت دولة الإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا بالإعلان عن الهدنة في ليبيا خلال فترة عيد الأضحى، في استجابة إلى دعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وبدعم من مجلس الأمن الدولي.

ودعت الدول الخمس في بيان مشترك جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية بشكل فعّال في جميع أنحاء ليبيا، معربة عن استعدادها لدعم بعثة الأمم المتحدة في مراقبة التقيد بالهدنة ومعالجة أي محاولة لخرقها. وأضاف البيان: «ينبغي أن تكون الهدنة مصحوبة بتدابير لبناء الثقة بين الأطراف، بما يمكّن من تمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى حوار بناء وشامل».

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ــ ترحيب دولي واسع بالهدنة في ليبيا