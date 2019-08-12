احتراق مستودع للسلاح في بغداد يرسل قذائف في كل الاتجاهات

المصدر: د ب أ

أفاد شهود عيان اليوم الاثنين بسماع دوي انفجارات عنيفة في مناطق جنوب وغربي بغداد.

وقال الشهود في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن دوي انفجارات سمع في مناطق الدورة وأبو دشير من دون معرفة مزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، ذكرت مصادر أمنية عراقية أن حريقا اندلع اليوم الاثنين في مستودع للسلاح تابع للقوات العراقية في إحدى المناطق جنوب غربي بغداد.

وقالت المصادر إن "حريقا اندلع في مستودع للسلاح للقوات العراقية بمنطقة عويريج جنوب غربي بغداد، ما أدى إلى سقوط قذائف هاون في مناطق الدورة ،الصحة، ابو دشير".

وبحسب المصادر، "فقد سارعت القوات العراقية إلى قطع الطريق ما بين علوة الرشيد وجسر المرور السريع".

وأوضحت المصادر أن فرق الدفاع المدني نشرت فرقها في المنطقة، وأنه لا توجد أنباء عن خسائر بشرية لحد الآن.

ولم يتضح بعد السبب وراء اندلاع الحريق في المستودع.