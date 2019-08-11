الإمارات تدعو لحوار جاد ومسؤول ينهي الخلاف والمواجهات في عدن

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

دعت الإمارات إلى التهدئة وعدم التصعيد في عدن، معربة عن بالغ قلقها إزاء استمرار المواجهات.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ضرورة تركيز جهود الأطراف على مواجهة ميليشيا الحوثي والجماعات الإرهابية والقضاء عليها.

ودعا سموه لحوار مسؤول وجاد من أجل إنهاء الخلافات، كما أكد سموه أن الإمارات، بوصفها شريكاً فاعلاً في التحالف الذي تقوده السعودية، تقوم ببذل كل الجهود للتهدئة وعدم التصعيد في عدن وفي الحث على حشد الجهود تجاه التصدي للانقلاب الحوثي.

كما دعا التحالف مساء أمس إلى وقف فوري لإطلاق النار في عدن. ودعت الرياض الحكومة اليمنية وجميع الأطراف إلى اجتماع عاجل.

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