السيسي: الدول تتقدم بالتعليم والبناء وليس بالقتل والتخريب

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاربعاء أن مؤامرات التخريب والتدمير، التي تستهدف النيل من مصر ووقف مسيرتها في التنمية لن تنجح، وأننا مستمرون في البناء مهما كانت التحديات، مشيراً إلى أن الدول تتقدم بالتعليم والبناء وليس بالقتل والتخريب.

وذكر موقع (بوابة الاهرام) اليوم أن ذلك جاء في حديث للسيسي اليوم عن الحادث الارهابي الذي وقع أمام معهد الأورام القومي ليل أول أمس الاثنين.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن الانفجار ناجم عن سيارة محملة بمتفجرات وأدى إلى مقتل 22 شخصا، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة المصرية.

وتساءل السيسي، خلال كلمة ألقاها بافتتاح مجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة اليوم، "هل هناك دين يقام بالتخريب والقتل"؟، قائلا: "ربنا سبحانه وتعالي ميرضاش بكده وربنا ماخلقش البشر للتخريب والتدمير".

وطالب السيسي المصريين بالنظر للعالم، قائلا: "هل الإصلاح في الدنيا يقام بالهدم والدمار؟".

ودعا الشعب إلى التكاتف مع الدولة في مواجهة التحديات، مشيرا إلى "ضرورة التوعية لأولادنا لمثل هذه المخططات التي تستهدف وقف مسيرة التنمية".

وقال: "لا بد من تحصين أطفالنا من الفكر ده"، مشيرا إلى أن "الدول تتقدم بالتعليم والبناء وليس بالقتل والتخريب"، مضيفا "أننا سنظل نبني ونعمر في مصر لحد ما نموت".

وافتتح الرئيس المصري اليوم مجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة والذي يتضمن تسعة مصانع، بالإضافة لغرفة تحكم رئيسية، وعددا من الملحقات، ويقام على مساحة 400 فدان، حيث تم إنشاؤه في 36 شهرا تقريبا، وفق أحدث التكنولوجيا العالمية.