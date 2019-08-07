السعودية .. 10 سنوات سجنا ومليون ريال غرامة عقوبة تعنيف الموظف

كشفت صحيفة " المدينة السعودية " عن أن عقوبة تعنيف الموظف العام في الممكلة العربية السعودية قد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة مليون ريال .

وبحسب الصحيفة فقد حددت النيابة العامة السعودية ثلاث عقوبات ضد من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق الموظف العام، للحصول على قضاء أمر غير مشروع، أو لحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.

وأكدت النيابة العامة أن العقوبات لمثل هذه الحالات تصل إلى السجن مدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تعدّ من جرائم الرشوة، وتصل إلى الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.