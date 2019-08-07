تحدث كل 7 سنوات.. 3 خطب متتالية في حجّ هذه السنة

المصدر: البيان الالكتروني

يصادف موسم حج هذا العام ثلاث خطب متتالية هي خطبة الجمعة المقبلة "يوم التروية للحاج"، وخطبة عرفة يوم السبت، وخطبة العيد الأحد "يوم النحر"، وهي المناسبة التي تحدث إذا دخل شهر ذي الحجة يوم الجمعة.

ويستحب في هذه الأيام اغتنام هذه الخطب والاستماع إليها لما فيها من فضل وفوائد، ويُستحب لغير الحاج صيام عرفة، والإكثار من الذكر والنوافل والصدقة، فالحسنات فيها مضاعفة.

ونقلت سبق عن خبير الطقس السعودي الدكتور خالد الزعاق: هي ليست نادرة؛ بل تحدث لو دخل الشهر يوم الجمعة، وتتكرّر كل سبع سنوات مرة وإذا امتدت تصل إلى 12 سنة.