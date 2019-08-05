مقتل 16 وإصابة 21 في حادث سير مروّع في حيّ المنيل بالقاهرة

المصدر: البيان الالكتروني

قال مصدر بمعهد الأورام بحي المنيل جنوبي القاهرة إن هناك قتلى وجرحى غير معروف عددهم حتى الآن سقطوا نتيجة حادث سير مروع قرب المعهد في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد.

وأضاف المصدر أن حريقا هائلا شب في الطابق الثاني من المعهد في أعقاب الحاث ولم تتم السيطرة عليه حتى الآن.

وأشار مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة إلى أنه تم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء في محاولة اخماد النيران.

في غضون ذلك، قالت "سكاي نيوز عربي" إن 16 شخصاً قتلوا وأصيب 21 آخرون نتيجة حادثة السير.

وصرح مصدر أمني أن سيارة كانت تمر بسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بالقاهرة، إصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات، الأمر الذى أدى حدوث إنفجار نتيجة الاصطدام.

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن مصرع 16 شخصاً وإصابة 21 آخرين، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحاول فرق الدفاع المدني السيطرة على الحريق الناتج عن الحادثة.

وكانت تقارير أفادت بوقوع انفجار داخل معهد الأورام نتيجة انفجار إسطوانات أوكسجين، إلا أن معهد الأورام نفى أن يكون الانفجار داخل المعهد وأن الحادثة وقعت قرب المبنى، ما أدى إلى تحطم بعض الواجهات الزجاجية.