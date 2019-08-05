السودان يطوي 30 عاماً من حكم «الإخوان»

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

وقع المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي، بالأحرف الأولى، على «إعلان دستوري» يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية تنهي 30 عاماً من حكم تنظيم «الإخوان».

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية: «يطوي السودان صفحة حكم البشير والإخوان ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني».

وفيما رحبت السعودية ومصر والبحرين بالاتفاق، الذي سيتم التوقيع الرسمي عليه في ١٧ من الشهر الجاري، أكد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق أول شمس الدين الكباشي لـ«البيان» أن دعم الإمارات والسعودية مكن السودانيين من العبور، مثمناً دعم الأشقاء وإرادة الشعب السوداني.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ــ قرقاش: السودان يطوي صفحة حكم البشير و «الإخوان»