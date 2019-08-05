الشرعية تسيطر على مواقع في صعدة

المصدر: عدن ـ البيان

أرسلت دولة الإمارات طائرة نقل على متنها 14 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية، ستوزع على مستشفيات محافظة الضالع، في إطار دعمها المستمر للقطاع الطبي في اليمن.

ووصلت الطائرة الإغاثية إلى مطار عدن الدولي، أمس، إذ كان في استقبالها ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، علي الكعبي، الذي أكد أنه سيتم إرسال شحنة الأدوية لدعم مستشفيات محافظة الضالع التي تستقبل الجرحى جراء المعارك مع ميليشيا الحوثي في أطراف المحافظة.

ميدانياً، سيطرت قوات الجيش الوطني على مواقع الهنجر والتباب السود وقطعت خطوط الإمداد الحوثية المؤدية إلى مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة. وأوضح أركان حرب اللواء الخامس العقيد محمد الباهلي أن الجيش الوطني عثر على مخازن للصواريخ والأسلحة والذخائر كانت في أحد الخنادق على ميمنة التباب السود. كما أسفرت العمليات عن قتل وإصابة الكثير من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية.

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