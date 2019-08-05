الشرعية تسيطر على مواقع استراتيجية في صعدة

المصدر: عدن - البيان

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حرّرت قوات الشرعية، مواقع استراتيجية في محافظة صعدة، وتمكّنت من قطع خطوط إمداد الميليشيا، وفيما أقرّ قيادي حوثي بزيف ادعاءات الميليشيا عن تقدّم مزعوم في نجران، وأنّ المعارك وصلت إلى قلب صعدة، قتل قائد ميداني حوثي مع عدد من مرافقيه في عملية نوعية للقوات المشتركة في الضالع.

وسيطرت قوات الجيش الوطني، أمس، على مواقع الهنجر والتباب السود وقطعت خطوط الإمداد الحوثية المؤدية إلى مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة. وأوضح أركان حرب اللواء الخامس العقيد محمد الباهلي، أن الجيش الوطني عثر على مخازن للصواريخ والأسلحة والذخائر كانت في أحد الخنادق على ميمنة التباب السود. كما أسفرت العمليات عن قتل وإصابة الكثير من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية فيما لاذ البقية بالفرار.

اعتراف

إلى ذلك، أقرّ قيادي بارز في ميليشيا الحوثي، بزيف ادعاءات الميليشيا عن تقدمها في منطقة نجران جنوب المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أنّ المعارك بين الشرعية والميليشيا وصلت عمق محافظة صعدة.

وقال محمد المقالح القيادي في الميليشيا، إنّ استمرار الحديث غير المفيد في أنّ القتال في عمق نجران وجيزان، بينما هو في عمق بعض المديريات الحدودية لمحافظتي صعدة وحجة، يجعلنا نطمئن على الوضع، فيما الطرف الآخر يحقق اختراقه.

وفي تأكيد آخر على التضليل الذي تمارسه الميليشيا على أتباعها، قال المقالح إنّ بقاء معسكر الصدرين في منطقة مريس شمال محافظة الضالع في أيدي الجيش الوطني، يجعل كل العمليات التي قام بها الحوثيون في قعطبة بلا فائدة.

في الأثناء، أفادت مصادر ميدانية، بمقتل قيادي ميداني من ميليشيا الحوثي مع عدد من مرافقيه في عملية عسكرية نوعية نفذتها القوات اليمنية المشتركة في محافظة الضالع جنوبي البلاد. وقالت المصادر، إن وحدات من القوات المشتركة نفذت عملية عسكرية نوعية ومباغتة شمال جبهة حجر غربي الضالع، وأسفرت عن مقتل قيادي ميداني في صفوف ميليشيا الحوثي ومرافقيه. وقالت مصادر محلية، إن طائرات التحالف العربي استهدفت مواقع عسكرية تتحصن فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق الجُب وباجة في منطقة حجر.

كما أصيب مواطن يمني وحفيدته، بإصابات مختلفة، بعد سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون على قرية الدير، بمديرية حيران شمال محافظة حجة. وقال مصدر طبي إن محمد راشد هندي، وحفيدته فاطمة البالغة من العمر 11 عاماً، أصيبا بشظايا القذيفة، وتم نقلهما إلى مستشفى الموسم داخل الأراضي السعودية. وأضاف المصدر، أن الحالة الصحية للطفلة حرجة للغاية، حيث تعرضت لشظايا في الرأس، فيما أصيب جدها، ذو الخمسين عاماً، بساقه اليمنى.