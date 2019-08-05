شاهد.. انتفاضة العمال ضد أوضاعهم المزرية في قطر

المصدر: عواصم - وكالات

تظاهرت أمس الأول حشود كبيرة من العمال في قطر احتجاجاً على أوضاعهم المزرية.

وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيدو ومقاطع مصورة قالوا إنها لمظاهرات عمال في قطر.

وظهر في الفيديو حشود كبيرة من العمال وهم يقطعون إحدى الطرق، حيث قاموا بالإضراب عن العمل نتيجة الظروف القاسية، التي يعيشونها والرواتب الشحيحة في قطر، بحسب النشطاء.

وبدا من المقاطع المصورة أن المظاهرات جرت وقت الظهيرة، بينما كان العمال المحتجون يرتدون سترات العمل.

وقال نشطاء على موقع تويتر إن الفيديو جرى تصويره السبت الثالث من أغسطس الجاري، وإنه يتعلق بإضراب عمال يشتغلون في مشاريع إنشاء ملاعب كأس العالم الذي تستضيفه قطر عام 2022.

ويعد العمل في مجال الإنشاءات وقت الظهيرة من الأمور الخطيرة، التي تهدد سلامة العمال، وقد حظرت العديد من دول المنطقة العمل في هذا التوقيت.

وعلى الرغم من وعود الدوحة بتحسين ظروف العمال الوافدين، الذين يبنون ملاعب كأس العالم، فقد كشفت تقارير إعلامية دولية وتحقيقات لمنظمات حقوقية زيف هذه الوعود، ملقية بالضوء على ظروف مروعة يعيشها العمال، تصل حد وضعهم فيما يشبه السجون.