شاهد: وصول الشرطية النيوزلندية مؤبّنة ضحايا "المسجدين" لأداء الحج

المصدر: البيان الالكتروني

قدمت مديرة شرطة مسلمة بنيوزلندا لأداء الحج مع الدفعة الأولى من مصابي وأسر ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين، معبرة عن شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإتاحته لها وللضحايا فرصة أداء مناسك الحج هذا العام، بحسب صحيفة "مرصد".

الخطاب خرج منها عفوياً

وقالت مديرة الشرطة "نائلة حسن"؛ صاحبة الخطاب المؤثر الذي ألقته عقب الهجوم الإرهابي، إن ما وجدوه من حسن استقبال سواء في المطار أو الفندق بالورود والهدايا كان شيئاً لم تره من قبل في حياتها، واصفة مشهد رؤيتها للكعبة المشرفة لأول مرة بـ "المبهر".

وحول خطابها المؤثر، الذي ألقته وقت الحادث، قالت نائلة في مقطع فيديو نشره حساب "التواصل الحكومي"، إن الخطاب خرج منها عفوياً، خاصة أنه طلب منها إلقاؤه في اللحظة الأخيرة، لافتة إلى أن الهجوم الإرهابي أثر على الجميع في نيوزلندا وعلى المسلمين بشكل خاص.

مائتان من المصابين وأسر الضحايا

يذكر أن الدفعة الأولى من أسر ضحايا ومصابي هجوم نيوزيلندا كانت قد وصلت أمس الأول الجمعة، ومن المنتظر أن يصل إلى الأراضي المقدسة مائتان من المصابين وأسر الضحايا لأداء الحج ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن.