اتفاق تاريخي يرسخ الانتقال السلمي في السودان

المصدر: الخرطوم ـ طارق عثمان، وكالات

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توّج السودانيون مفاوضات ماراثونية، استمرت قرابة الأربعة أشهر، بالاتفاق على «الوثيقة الدستورية» الحاكمة للفترة الانتقالية. وأعلنت الوساطة الأفريقية أنّ الاتفاق تمّ على كامل تفاصيل الفترة الانتقالية وصلاحيات الهياكل التي ستحكمها، في وقت أبدى تحالف الحرية والتغيير جاهزية قوائم الترشيح الخاصة به لإدارة الفترة الانتقالية.

وقال القيادي في التحالف وجدي صالح، لـ«البيان»، إن إعلان هياكل السلطة الانتقالية سيتم فور التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية، الذي من المقرر أن يحضره عدد من قادة الإقليم. وأعلن اكتمال المشاورات بشأن ممثلي التكتل في مجلس السيادة، بجانب حسم اختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء. وأضاف: «قوائم مرشحينا جاهزة لكل المستويات».

ونقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا» عن مصادر لم تسمها، أنّ التوقيع على الوثيقة الدستورية سيتم اليوم الأحد. وفيما لم تشر الوكالة إلى تاريخ محدد للتوقيع النهائي كشفت قيادات في الحرية والتغيير بحسب وسائل إعلام محلية أنّ التوقيع النهائي سيكون خلال يومين أو ثلاثة بحضور عدد من أصدقاء البلاد.

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ــ «الحرية والتغيير» لـ«البيان»: قوائم المرحلة الانتقالية جاهزة