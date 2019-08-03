قتلى وجرحى بانفجار في مطار الشعيرات السوري

المصدر: البيان الإلكتروني

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية(سانا) اليوم السبت بسقوط عدد من القتلى جراء انفجار بسبب خطأ فني في مطار الشعيرات بريف حمص وسط سوريا.

وذكرت الوكالة على موقعها اليوم أن" الانفجار وقع بعد ظهر اليوم نتيجة خطأ فني أثناء نقل ذخيرة منتهية الصلاحية، وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء".

من جانبه، قال مصدر في المعارضة السورية، رفض ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن انفجارا هز مستودع ضخم يضم أسلحة في مطار الشعيرات بريف حمص الشرقي ظهر اليوم ما أدى إلى مقتل حوالي 20 عنصراً بينهم ضباط واصابة العشرات بجروح.

وأكد المصدر: "وصلتنا من مصادرنا في القوات الحكومية ان عشرات العناصر تم نقلهم الى مستشفى حمص العسكري، وأن حالة سبعة منهم حرجة ".

وأكد قائد ميداني في القوات الحكومية السورية لـ( د. ب. أ) "سقوط عدد من القتلى والجرحى دون ذكر عددهم، وأن بين الجرحى حالات حرجة وتدمير عدد من المباني والسيارات ".

وتعرض مطار الشعيرات في بداية شهر ابريل عام 2017 لقصف صاروخي من قبل بوارج أمريكية في البحر المتوسط بعد أيام من قصف بلدة خان شيخون بريف ادلب بالسلاح الكيمياوي واتهامها القوات الحكومية السورية بقصف المدينة بطائرة أقلعت من مطار الشعيرات.