الإمارات: الشراكة مع السعودية صلبة وممتدة

المصدر: دبي - البيان

أكدت الإمارات أن الشراكة مع السعودية صلبة وباقية وممتدة، وأن هناك توافقاً بين البلدين في الملف الإيراني بتغليب الحل السياسي.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في سلسلة تغريدات أمس: «إعادة الانتشار في الحديدة حصيلة حوار موسع في التحالف، واتفقنا مع السعودية الشقيقة على استراتيجية المرحلة القادمة في اليمن، وفي الملف الإيراني موقفنا المشترك تفادي المواجهة وتغليب العمل السياسي، فيما تسعى الدوحة إلى الصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني».

وأضاف: «أزمة قطر لم ترتبط حصرياً بتوجه سياستها الخارجية بل التدخل والإضرار بجيرانها، وهو ما يتكرر اليوم من دولة اختزلت نفسها إلى ظاهرة إعلامية وفي تمويل عدم الاستقرار، ويبقى أن الشراكة السعودية الإماراتية صلبة وباقية وممتدة».

وتطرق معاليه للمحاولات القطرية اليائسة تجاه التحالف السعودي الإماراتي، مؤكداً: «الموقف الإماراتي ثابت والتنسيق مع السعودية الشقيقة في أفضل حالاته، وكم هو أفضل للدوحة حلّ أزمتها بدلاً من تعميقها».

وتابع: «نسعد بخطوات السعودية الواثقة نحو التجديد والتطوير والتحديث والذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، نفرح لأن السعودية هي الأخ الشقيق والجار الصدوق ونستبشر لأن كل ما فيه خير للسعودية هو خير لنا وللمنطقة».



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