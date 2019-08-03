قرقاش: كل ما فيه خير للمملكة خير لنا وللمنطقة

المصدر: دبي- البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وأن الشراكة بين البلدين صلبة وباقية وممتدة، متطرقاً إلى جملة من الملفات، من بينها إعادة الانتشار في الحديدة والتي تمت بالاتفاق مع المملكة.

وكذلك الملف الإيراني حيث الموقف مشترك بتغليب الحل السياسي، فيما تحاول قطر الاصطياد في الماء العكر في انعكاس لتحول هذه الدولة إلى ظاهرة إعلامية، كما أشاد معاليه بالقرارات الأخيرة في السعودية واتخاذها خطوات واثقة نحو التجديد والتطوير، مؤكداً أن كل ما فيه خير للسعودية خير للإمارات والمنطقة.

وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش، سلسلة تغريدات، تطرق فيها على صلابة العلاقات الإماراتية السعودية أمام اليأس القطري في النيل منها.

وقال معاليه: «إعادة الانتشار في الحديدة حصيلة حوار موسع في التحالف، واتفقنا مع السعودية الشقيقة على استراتيجية المرحلة القادمة في اليمن، وفي الملف الإيراني موقفنا المشترك تفادي المواجهة وتغليب العمل السياسي، فيما تسعى الدوحة إلى الصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني».

محاولات قطرية يائسة

وأضاف معالي الدكتور أنور قرقاش بأن «أزمة قطر لم ترتبط حصرياً بتوجه سياستها الخارجية بل التدخل والإضرار بجيرانها وهو ما يتكرر اليوم من دولة اختزلت نفسها إلى ظاهرة إعلامية وفي تمويل عدم الاستقرار، ويبقى أن الشراكة السعودية الإماراتية صلبة وباقية وممتدة».

وقال معاليه: «مقال الأخ عبدالرحمن الراشد في غاية الأهمية في تناوله للمحاولات القطرية اليائسة تجاه التحالف السعودي الإماراتي ولن ينجحوا في مرادهم أبداً، الموقف الإماراتي ثابت والتنسيق مع السعودية الشقيقة في أفضل حالاته، وكم هو أفضل للدوحة حلّ أزمتها بدلاً من تعميقها».

التجديد في السعودية

في السياق، رحب معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، بقرارات المملكة العربية السعودية الجديدة فيما يخص تعديل نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية والعمل. وكتب معاليه في تغريدة: «نسعد بخطوات السعودية الواثقة نحو التجديد والتطوير والتحديث والذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ،حفظهما الله، نفرح لأن السعودية هي الأخ الشقيق والجار الصدوق ونستبشر لأن كل ما فيه خير للسعودية هو خير لنا وللمنطقة».

يذكر أن السعودية أصدرت جملة من التعديلات على نظام الأحوال المدنية، ونظام وثائق السفر والتعديلات الجديدة تمنح المرأة حق استخراج جواز سفرها بنفسها. وتقرر للمرأة حقوقاً ضمن أنظمة الأحوال المدنية والعمل.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن الحكومة أدخلت تعديلات على نظامي الأحوال المدنية ووثائق السفر، تعترف بأن المرأة يمكن أن تكون رب أسرة، وتسمح لها بالتقدم لطلب الحصول على جواز سفر.