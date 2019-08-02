تحالف الإرهاب يُدمي اليمن بعشرات القتلى

المصدر: عدن - البيان

تعرضت مدينة عدن اليمنية، أمس، لهجمة إرهابية مزدوجة اشترك في حبكها وتنفيذها أدوات قطر وإيران في اليمن، وأوقعت عشرات القتلى بين عسكريين ومدنيين.

واستهدف هجوم تبنته ميليشيا الحوثي الإيرانية عرضاً عسكرياً للمتخرجين الجدد في البريقة أودت بحياة العشرات من بينهم العميد منير أبو اليمامة والعميد راجح بن نصور، بالإضافة إلى عدد من أفراد القوات الأمنية.

بالتزامن مع هذا الهجوم نفذ أحد الإرهابيين يرجح أنه من تنظيم داعش، هجوماً انتحارياً استهدف مركز شرطة مديرية الشيخ عثمان أثناء الطابور الصباحي للجنود، ما أدى إلى مقتل ١٠أشخاص وإصابة 16 آخرين. وبحسب السلطات اليمنية، نفّذ الهجوم انتحاري متطرف كان يقود السيارة المفخخة، وقام بتفجيرها عند مدخل مركز الشرطة.

اقرأ أيضاً:

هجوم إرهابي مزدوج يستهدف عدن

الشرعية: الهجومان انعكاس لتحالف الميليشيا مع الإرهاب