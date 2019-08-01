عقوبات أمريكية على ظريف

المصدر: عواصم ـــ وكالات

قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة فرضت، أمس، عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وأعلن مسؤول أمريكي كبير أن واشنطن فرضت عقوبات على ظريف بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات على المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، مؤكداً أن ظريف ساعد في تنفيذ جدول أعمال متهور لخامنئي. إلى ذلك، استضافت مملكة البحرين، أمس، اجتماعاً ضم الولايات المتحدة وعشرات الدول الأوروبية والإقليمية لبحث إنشاء مهمة دولية لحماية الشحن عبر مضيق هرمز، والتقريب بين وجهتي النظر الأمريكية والأوروبية.

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