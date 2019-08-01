السعوديون في حب الإمارات: دمنا واحد ومصيرنا واحد

المصدر: دبي - البيان

عبر أبناء الشعب السعودي عن حبهم ومشاعرهم المفعمة تجاه دولة الإمارات وشعبها مؤكدين على وحدة الدم والمصير بين البلدين والشعبين الشقيقين.

واحتل وسم #السعودية_تحب_الإمارات المركز الأول في قائمة ترند الإمارات، ليحقق عدد مشاهدات تريند على 64 مليون مشاهدة حول العالم. وأكد المغردون أن «دمنا واحد والمصير واحد والهدف مشترك»، وأضاف مغردون: «نحن لكم حزام ظهر»، وتذكر آخرون الماضي مؤكدين «السابقون قالوها نحن معاً وسنظل معاً أبداً ودائماً ولا يستطيع أحد أن يفرقنا».

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن قطر تعمق عزلتها عبر سياسات إعلامية طائشة تستهدف العلاقات الإماراتية السعودية. وكتب في تغريدات: «لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا بالسعودية الشقيقة، وأعلم كم هي تترسخ كل يوم على كافة المستويات، وما يحزنني ترسيخ قطر لعزلتها، وتعميقها لأزمتها عبر سياسات إعلامية طائشة».

وأكد تركي الدخيل، سفير السعودية لدى الدولة، أن العلاقات السعودية – الإماراتية تنطلق من أسس اجتماعية وسياسية مشتركة، تدل عليها التفاهمات المباشرة، التي تعود إلى السنوات الأولى من فكرة الاتحاد حتى تأسيس دولة الإمارات. مؤكداً أن الدولتين تواجهان التحديات الإقليمية الجديدة بتنسيق عالٍ، ورؤية موحَّدة تدعم الاستقرار.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ــ قرقاش: علاقتنا مع السعودية تعززت عبر التضحيات المشتركة