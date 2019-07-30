استهجان فلسطيني لطريقة تعيين "حماس" رئيس بلدية غزة

المصدر: البيان الالكتروني

أثارت طريقة اختيار رئيس جديد لبلدية غزة استياء الفصائل وكثير من الفلسطينيين الذين اعتبروا أن الخطوة التي أقدمت عليها حركة حماس، تعزّز الانقسام، وخارجة عن تقاليد الديمقراطية.

وقالت بلدية غزة إن نخباً وشرائح بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، وبحضور ممثلين عن النقابات والاتحادات المختلفة، ولفيف من المخاتير ورجال الإصلاح والأعيان، توافقوا على انتخاب د.يحيى السراج، رئيساً لها.

واستهجن عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد اللحام، قيام «حماس» بفرض خيار قيادتها «يحيى السراج» بعيداً عن أي شكل ديمقراطي أو حتى توافقي.

ورأى القيادي في الجبهة الشعبية إياد عوض الله، أن هذه الخطوة تضرب جوهر العملية الديمقراطية التي يجب أن تتجلى في انتخابات حرة ومباشرة، فيما وصف عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض طريقة الاختيار بـ «تمثيلية» فصلتها سلطة الأمر الواقع على المقاس.

واعتبرت الجبهة الديمقراطية أن تعيين رؤساء بطرق انتقائية، لا يسهم في تطوير عمل البلديات والمجالس.

واستهجنت نقابات البلديات، قيام حركة حماس بتعيين رئيس لبلدية غزة بطريقة غريبة عن آليات الانتخابات المتعارف عليها، وقالت إن ما حدث يتعارض مع الاتفاقيات التي وقعت عليها حماس.