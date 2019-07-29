قوى التغيير تتهم «الإخوان» بارتكاب مجزرة الأبيض

المصدر: الخرطوم- البيان

اتهمت قوى الحرية والتغيير تنظيم «الإخوان» ومنسوبي النظام الأسبق بارتكاب المجزرة التي وقعت في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان وسط السودان وراح ضحية لها 8 أشخاص معظمهم من تلاميذ المدارس الثانوية في المدينة، وأبلغ القيادي في تكتل نداء السودان الموقع على إعلان الحرية والتغيير محمد سيد أحمد سر الختم «البيان»، أن منسوبي الإخوان يعملون بجد لعرقلة الاتفاق بين قوى التغيير والمجلس العسكري الانتقالي، وأضاف أن ما جرى في الأبيض واضح جداً أنه هدف لنسف المفاوضات الجارية، والتي يتوقع أن تحسم اليوم حول الإعلان الدستوري.

ودعا سر الختم المجلس العسكري إلى السعي بجدية أكبر لفضح العناصر التي تعبث بأمن وسلامة البلاد، وتسعى إلى جر الجميع إلى الفوضى.