الإعدام لمؤذّن قتل إماماً

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين، حكمها بإجماع الآراء، بمعاقبة مؤذّن قتل إمام مسجد بالإعدام، وقد طعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف، ثم محكمة التمييز، التي قضت برفض الطعن، وتأييد حكم الإعدام.

وأشار المحامي العام إلى تفاصيل الجريمة، والمتضمنة العثور على أشلاء جثة بمنطقة البر، حيث ثبت من المعاينة، أن الجثة هي لإمام مسجد بن شدة، حيث قام مؤذن المسجد بقتله والتمثيل بجثته. وعليه، قامت النيابة العامة بتحقيق وقائع الجريمة والأدلة القولية والمادية القائمة ضد المتهم، والتي تقطع بارتكابه الجرائم المسندة إليه، حيث انتهت إلى إحالة مؤذن مسجد بن شدة للمحاكمة الجنائية وفقا لوكالة الانباء البحرينية بنا.