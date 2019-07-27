تونس تمنع الإخواني وجدي غنيم من دخول أراضيها

المصدر: البيان الالكتروني

صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، بأن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قرر منع الإخواني وجدي غنيم من دخول تونس على إثر ما نشره حول الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وأكد أن رئيس الحكومة يعتبر أن ما صدر عن غنيم "هو سلوك متطرف وعنيف هدفه الإساءة لا إلى الرئيس الراحل فقط، بل الإساءة للدولة التونسية ولكافة الشعب لتونسي"، بحسب سكاي نيوز عربية.

وكان غنيم، قد تهجم بشدة على صفحته في "فيسبوك" على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية "الخميس"، بسبب مواقفه المتعلقة بحقوق المرأة ودعوته إلى المساواة في الميراث بين الجنسين.

ويعتبر وجدي غنيم من المتطرفين، وقد أثار مجيئه إلى تونس في 2011 جدلاً واسعاً في البلاد.