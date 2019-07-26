الإمارات تواصل عطاءها في اليمن

المصدر: عدن - البيان، وكالات

واصلت الإمارات عطاءها الإنساني في اليمن، ودشنت حملة مساعدات إغاثية لأهالي محافظة الضالع، في إطار جهودها لتلبية الاحتياجات الفورية للشعب اليمني، وتحسين الحياة المعيشية في المناطق المحررة.

وتشمل الحملة - التي ستكون على 4 دفعات وتستمر على مدى شهر كامل - رفد مستشفى النصر بالأدوية وتوزيع 124 طناً من المواد الغذائية، إلى جانب تجهيز مرافق صحية وخزانات مياه وخيم إيوائية.

ميدانياً، صرح الناطق الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار أطلقتها الميليشيا من صنعاء، في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.

وأضاف أنه لا صحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيا من أنهم استهدفوا مواقع حساسة، واصفاً أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيا، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير قدرات الحوثي.



اقرأ أيضاً:

الإمارات تغيث أهالي الضالع بـ124 طناً من المساعدات

التحالف: إجراءات صارمة لردع جرائم الحرب الحوثية



صراع الأجنحة الحوثية يتحول إلى مواجهات مسلحة



عايدة العبسي.. اختطفها خطأ طبي من ساحات المقاومة اليمنية

الشرعية: إتمام الانسحاب الحوثي يسبق تفعيل آلية التفتيش

