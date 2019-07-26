الشرعية: إتمام الانسحاب الحوثي يسبق تفعيل آلية التفتيش

المصدر: عدن - البيان

جددت الحكومة الشرعية التأكيد على موقفها الداعي إلى نقل مهمة الأمم المتحدة لتفتيش السفن إلى موانئ الحديدة، بإتمام عملية انسحاب الميليشيا من هذه الموانئ بشكل كامل والتحقق من هوية القوات التي ستتولى استلام الموانئ والمدينة وتأمينها.

وأكد نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، خلال لقائه مدير آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش فاروق حرز الله أن تنفيذ الآلية «لن يتحقق بالشكل المطلوب إلا حين يتم تنفيذ اتفاق الحديدة بانسحاب الحوثيين من مدينة وموانئ الحديدة وتنفيذ ما ورد في اتفاق ستوكهولم». وحذر الحضرمي من «مخاطر تدهور وضع خزان صافر النفطي العائم في ميناء رأس عيسى بالحديدة وعرقلة الحوثيين المستمرة لوصول الفريق الأممي إليه، رغم سعي الحكومة لتفادي كارثة بيئية خطيرة ستؤثر على اليمن والإقليم».

وبحث اللقاء، سبل تعزيز عمل الآلية في موانئ البحر الأحمر وفقاً لاتفاق ستوكهولم، ومناقشة مخاطر تدهور وضع خزان صافر العائم في رأس عيسى.