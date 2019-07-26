بومبيو: مستعد لزيارة إيران لمخاطبة شعبها

المصدر: د ب ا

أعلن مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، الخميس عن استعداده للذهاب إلى العاصمة الإيرانية طهران ومخاطبة الشعب الإيراني بشأن السياسة الخارجية لبلاده.

وقال بومبيو في مقابلة مع تليفزيون وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم: "بالتأكيد، لو تلقيت دعوة، سوف يكون من دواعي سعادتي أن أكون هناك... إنني أحب أن أنتهز فرصة كي أكون هناك، ليس لدواعي الدعاية ، ولكن لكشف الحقيقة للشعب الإيراني بشأن ما تقوم به إدارتهم وكيفية إلحاقها الضرر بإيران".

وشبه بومبيو زيارته لطهران بزيارات وزير خارجيتها محمد جواد ظريف لمقر الأمم المتحدة في نيويورك وتواصله مع الرأى العام الأمريكى.

وقال بومبيو إن ظريف لا دور له فيما يدور في بلاده... حيث إن الأمور كلها في نهاية المطاف تعود إلى أيه الله خامنيئي، فهو صاحب القرار النهائي".

وأضاف إن الدور الذي يقوم به ظريف فيما يتعلق بتحديد السياسة الخارجية لبلاده مرتبط بالزعيم الروحي آية الله على خامنئي والحرس الثوري الإيراني.

كان الرئيس دونالد ترامب قد قال إنه منفتح على المباحثات مع إيران وإنه على استعداد للتفاوض في أى وقت من أجل التوصل إلى اتفاق جديد يعزز الحدود الخاصة ببرنامج إيران النووى، ويحل محل الاتفاق الحالي الذي دعمه الرئيس السابق باباك أوباما في عام 2015 وانسحب منه ترامب في العام الماضي.