الإمارات تدين هدم الاحتلال منازل القدس

المصدر: عواصم - وكالات

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المباني السكنية في حي وادي الحمص بصور باهر في مدينة القدس المحتلة. وشدّد بيان وزارة الخارجية على أنّ «الإمارات العربية المتحدة تستنكر بشدة هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والتهجير القسري للقاطنين».

وأكد البيان رفض دولة الإمارات مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تعد انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

من جانبها، دعت السعودية المجتمع الدولي إلى وقف العدوان والتصعيد الخطير. وأعرب مجلس الوزراء السعودي في بيان عقب جلسة عقدها أمس عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام سلطات الاحتلال بهدم عشرات المنازل في بلدة صور باهر المقدسية.

ودعا المجتمع الدولي إلى «التدخل لوقف هذا العدوان والتصعيد الخطير الذي يستهدف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية»، كما أدانت مصر عمليات الهدم الإسرائيلية.

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