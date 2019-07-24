قصف إسرائيلي يطال مواقع للجيش السوري في درعا

المصدر: البيان الإلكتروني

قصفت إسرائيل مواقع للقوات الحكومية السورية في محافظة درعا جنوبي سوريا ليل الثلاثاء/الأربعاء، حسبما أفاد مصدر مقرب من القوات الحكومية.

وقال المصدر: "تعرضت مواقع للقوات الحكومية السورية في تل الحارة بريف درعا الغربي لقصف صاروخي مصدره من مناطق الجولان السوري المحتل، واقتصرت أضرار القصف على (الأضرار) المادية".

وأكد المصدر أن "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية في مناطق ريف دمشق الجنوبي الغربي".

وقال سكان في ريف دمشق الجنوبي الغربي إنهم سمعوا دوي عدة انفجارات عنيفة في منطقة تل الحارة وشوهدت ألسنة النيران تندلع من أطراف تل الحارة من الجهة الشمالية الغربية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وتعد هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها تل الحارة لقصف صاروخي إسرائيلي، حيث قصفت إسرائيل مواقع للجيش السوري في التل في 11 يونيو الماضي .