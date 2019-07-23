وفاة المناضل الفلسطيني بسام الشكعة

المصدر: البيان الإلكتروني

تُوفي مساء أمس الإثنين، المناضل الفلسطيني ورئيس بلدية نابلس الأسبق، بسام الشكعة.

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن أحد أقارب الشكعة، القول إن "المناضل بسام الشكعة فارق الحياة عن عمر ناهز 89 عاما في إحدى مستشفيات مدينة نابلس".

وذكرت أن جثمان الشكعة، سيُشيّع بعد صلاة ظهر الثلاثاء، من المسجد الحنبلي بنابلس، إلى المقبرة الغربية.

ويُعد الشكعة أحد أعيان مدينة نابلس، وهو من الشخصيات الوطنية الفلسطينية المعروفة والتي تحظى باحترام كبير في الشارع الفلسطيني، وانتُخب رئيسا لبلدية نابلس عام 1976، على رأس قائمة وطنية، و شكل مع آخرين من ممثلي المؤسسات الشعبية والأحزاب التي نشطت في الأراضي المحتلة؛ لجنة التوجيه الوطني التي قادت النضال الفلسطيني ضد الاستيطان وممارسات الاحتلال، ولم تطرح نفسها بديلا عن منظمة التحرير الفلسطينية التي كان يترأسها ياسر عرفات.

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