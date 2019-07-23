التحالف يحبط إرهاباً حوثياً لاستهداف سفينة

المصدر: الرياض، عدن - البيان، وكالات

شدد تحالف دعم الشرعية في اليمن على وقوفه بالمرصاد لمحاولات الميليشيا الحوثية الإيرانية تهديد الملاحة في البحر الأحمر، وكشف الناطق باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، أن قوات التحالف تعاملت مع قارب حوثي مفخخ، كان يستهدف سفينة تجارية في البحر الأحمر.

وقال إن التحالف مستمر في تحييد القدرات النوعية للحوثيين، موضحاً أن «التحالف يتصدى للطائرات المسيّرة والصواريخ الحوثية». وكشف أن «التحالف دمّر عدة مخازن صواريخ وأسلحة للميليشيا الحوثية». وأشار إلى أن «ميليشيا الحوثي مستمرة بانتهاك القانون الدولي الإنساني واتفاق استوكهولم». ميدانياً، تجرّعت الميليشيا هزائم في عدد من جبهات القتال وفقدت عدداً كبيراً من عناصرها.

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