التحالف يدمر قارباً حوثياً مفخخاً بالبحر الأحمر

المصدر: الرياض، عدن - البيان، وكالات

دمر تحالف دعم الشرعية في اليمن، قارباً حوثياً مفخخاً، كان يستهدف سفينة تجارية في البحر الأحمر، إلى جانب العديد من مخازن الطائرات المسيرة، والأسلحة النوعية التي تهدد الأمن الإقليمي، وشدد التحالف على أنه يعمل على تحييد القدرات النوعية للحوثيين، في وقت تجرعت المليشيا مزيداً من الهزائم بمختلف الجبهات، وواصلت قوات الجيش اليمني تقدمها في صعدة والضالع والبيضاء، مكبدة عناصر الحوثي خسائر كبيرة.

وأكد الناطق باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن قوات التحالف تلاحق الحوثيين الذين يهددون الملاحة البحرية. مشيراً إلى تعامل قوات التحالف مع قارب حوثي مفخخ، كان يستهدف سفينة تجارية في البحر الأحمر.

وقال في مؤتمر صحافي، إن التحالف مستمر في تحييد القدرات النوعية للحوثيين، موضحاً أن «التحالف يتصدى للطائرات المسيّرة والصواريخ الحوثية».

وأعلن المالكي أن قوات التحالف تعاملت مع «قارب مفخخ للحوثيين، كان موجهاً نحو سفينة تجارية في البحر الأحمر». وكشف أن «التحالف دمّر عدة مخازن صواريخ وأسلحة للمليشيا الحوثية».

وأشار الناطق إلى أن «مليشيا الحوثي مستمرة بانتهاك القانون الدولي الإنساني واتفاق استوكهولم».

وذكر أن «المليشيا تتعمّد اختيار مخازن أسلحتها إلى جانب مواقع مدنية». واتهم المالكي «المليشيا الحوثية باستهداف المدنيين بالدرجة الأولى».

وشدد الناطق على أن التحالف يركز على العمل الإنساني في اليمن، إلى جانب مواصلة العمليات الهادفة إلى القضاء على الانقلاب الحوثي في البلاد. في الأثناء، شنت مقاتلات التحالف، عدة غارات جوية على مواقع مليشيا الحوثي الإيرانية، شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

واستهدفت الغارات مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية، في جبهة حجر مديرية قعطبة. وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها. وكثفت مقاتلات التحالف العربي، خلال الأيام الماضية، غاراتها الجوية على مواقع وتجمعات المليشيا، في مناطق متفرقة على امتداد خطوط المواجهات شمال وغرب محافظة الضالع، وكبدتها خسائر كبيرة في العدد والعدة.

وفي محافظة الحديدة، واصلت مليشيا الحوثي خروقاتها المتعمدة لاتفاق استكهولم، باستهداف المدنيين، والتجمعات السكانية بالقصف العشوائي، وذكرت مصادر محلية لموقع الجيش اليمني «سبتمبر نت»، أن المليشيا استهدفت بنيران أسلحتها الرشاشة، المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا. كما استهدفت ميليشيا الحوثي، بقصفها العشوائي منطقة الفازة التابعة لمديرية ذاتها، ما أدى إلى تضرر منازل ومزارع المواطنين.

في غضون ذلك، قصفت ميليشيا الحوثي،مناطق سكنية في مدينة حيس، ما تسبب في وقوع أضرار بالغة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.