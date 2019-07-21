السعودية ترفع مستوى حماية أمن المنطقة

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت السعودية رفع مستوى العمل المشترك مع القوات الأمريكية في الدفاع عن أمن المنطقة، في وقت شهدت المنطقة مزيداً من التوتر نتيجة اعتراض إيران ثلاث ناقلات نفط بالقرب من مضيق هرمز.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية إنه انطلاقاً من التعاون المشترك بين السعودية وأمريكا، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن واستقرار المنطقة، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لكل القوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها.

وبدورها أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الخطوة في بيان، وقالت إنها سترسل قوات وموارد إلى السعودية لتقديم «رادع إضافي» في مواجهة التهديدات.

في السياق، شهدت المنطقة بعض التوتر إثر اعتراض إيران ثلاث ناقلات نفط بالقرب من مضيق هرمز، تم إخلاء واحدة، فيما بقيت ناقلتان قيد الاحتجاز، إحداهما بريطانية والأخرى جزائرية.

وقالت السلطات الإيرانية إن الناقلة البريطانية خالفت القوانين لعدم استجابتها لنداء استغاثة، وهو ما نفته بريطانيا التي طالبت إيران بإنهاء احتجاز السفينة، وحذرت من عواقب خطيرة.

السعودية تستقبل قوات أمريكية لتعزيز أمن المنطقة