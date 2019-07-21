السعودية تستقبل قوات أمريكية لتعزيز أمن المنطقة

المصدر: جدة، واشنطن - وكالات

وافقت المملكة العربية السعودية على نشر قوات أمريكية في المملكة لمواجهة التهديدات ورفع مستوى العمل المشترك، في وقت فازت شركة «لوكهيد مارتن» بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة «ثاد» الدفاعية للسعودية.

وأعلن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المسؤول قوله إنه انطلاقاً من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الخطوة في بيان وقالت إنها سترسل قوات وموارد إلى السعودية لتقديم «رادع إضافي» في مواجهة التهديدات. تأتي الخطوة وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران في الخليج مما أثر في أسواق النفط العالمية.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن العملية ستشمل إرسال نحو 500 فرد من الجيش الأمريكي إلى السعودية وإنها تأتي في إطار زيادة عدد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط التي أعلنها البنتاغون الشهر الماضي. وفي يونيو الماضي، قال البنتاغون إنه سيرسل ألف جندي إلى الشرق الأوسط دون أن يذكر إلى أين على وجه التحديد.

وكانت شبكة «سي إن إن» أفادت هذا الأسبوع نقلاً عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخّطط لإرسال 500 جندي إلى السعودية، على أن يتمركزوا في قاعدة الأمير سلطان جنوب الرياض.

منظومة «ثاد»

في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن شركة لوكهيد مارتن فازت بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة «ثاد» الدفاعية الصاروخية للسعودية. وأضافت أن العقد الجديد تعديل لاتفاق سابق لإنتاج المنظومة الدفاعية لصالح السعودية. وذكرت أن الاتفاق الجديد يرفع القيمة الإجمالية لصفقة ثاد إلى 5.36 مليارات دولار.

وفي نوفمبر الماضي، وقع مسؤولون سعوديون وأمريكيون خطابات العرض والقبول فيما يضفي الطابع الرسمي على شروط شراء السعودية 44 قاذفة صواريخ ثاد إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى ذات صلة. وفي أبريل، حصلت شركة لوكهيد على عقد بقيمة 2.4 مليار دولار لصواريخ ثاد الاعتراضية، ومن المقرر تسليم بعضها إلى السعودية.