الجيش الليبي يوجّه سكان طرابلس بالاستعداد لساعة الحسم

المصدر: طرابلس، بنغازي - البيان، وكالات

شرع الجيش الوطني الليبي فعلياً في الخطوات الأخيرة لاقتحام طرابلس وتحريرها من قبضة الميليشيات الإرهابية، ووضع الجيش القوات الموجودة حول طرابلس في حالة تأهب قصوى، تمهيداً للأوامر بالتحرك إلى عمق المدينة. ووجّه المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، أمس، تعليماته لأهالي العاصمة بالاستعداد لساعة الصفر لاقتحام العاصمة.

وقال المركز إن على «كل شباب العاصمة الاستعداد لساعة الصفر وتنظيم التعاون بين الأحياء والمجموعات للانقضاض على الميليشيات المختبئة وعناصرها الهاربة من الجبهات، والذين يحتلون المدينة»، مشيراً إلى أنه «يجب التأكيد على أن هذا أيضاً بمثابة إنذار أخير للذين هم من خارج العاصمة للعودة إلى مناطقهم لأنهم سيكونون الهدف المباشر».

بالتزامن تمكن الجيش الليبي من تحرير معسكر اليرموك جنوب العاصمة طرابلس بعد مواجهات عنيفة مع تشكيلات تابعة لحكومة الوفاق.

الجيش الليبي يدعو سكان طرابلس للاستعداد لمعركة الحسم