الجيش الليبي يدعو سكان طرابلس للاستعداد لمعركة الحسم

المصدر: طرابلس، بنغازي - البيان، وكالات

دعا الجيش الوطني الليبي سكان طرابلس للاستعداد للحظة الحسم، بينما أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش، أن جميع القوات المرابطة على تخوم العاصمة، على أهبة الاستعداد مُنتظرين الأوامر والتعليمات النهائية للانقضاض على آخر ما تبقى من الجماعات الميليشيوية المسلّحة بالتزامن مع دخول بعض قواته إلى معسكر اليرموك جنوبي العاصمة طرابلس بعد مواجهات عنيفة مع تشكيلات تابعة للميليشيات.

وقالت شعبة الإعلام الحربي إن «ساعة النصر قد آن أوانها.. وها هي قد اقتربت وباتت تلوح في الأفق»، وتابعت في بيان لها تلقت «البيان» نسخة منه «أن أفراد القوات المُسلحة جاهزون ومتأهبون وعازمون على النصر، والقوات منتشرة على كامل تراب ليبيا وتعمل على تأمين الحدود والصحارى والبحار والحدود الجوية.. شرقاً وغرباً مروراً بمناطق الحقول النفطية وصولاً للجنوب».

تعليمات

ووجه المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، أمس، تعليماته لأهالي العاصمة طرابلس بالاستعداد لساعة الصفر لاقتحام العاصمة، وفقاً للعملية المقررة منذ بضعة أسابيع وتباطأ الجيش فيها لضمان عدم المساس بالمدنيين.

وقال المركز إن على «جميع شباب العاصمة الاستعداد لساعة الصفر وتنظيم التعاون بين الأحياء والمجموعات للانقضاض على الميليشيات المختبئة وعناصرها الهاربة من الجبهات، والذين يحتلون المدينة».

تقدم الجيش

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي سيطرت مساء أول من أمس على معسكر اليرموك جنوبي العاصمة طرابلس بعدما خاضت مواجهات عنيفة مع تشكيلات تابعة للميليشيات الإرهابية. ودفع الجيش الليبي، بعد سيطرته على المعسكر، بالمواجهات إلى شارع الخلاطات المجاور، فيما وصلت وحدات من قواته إلى الحي السكني المعروف بشارع المقبرة خلف معسكر اليرموك لقتال للميليشيات.