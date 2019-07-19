رفع ثوب الكعبة 3 أمتار استعدادا لموسم الحج

المصدر: وام

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً وتمت تغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين من الجهات الأربع وذلك جرياً على العادة السنوية وحسب الخطة المعتمدة لموسم الحج لهذا العام 1440هـ.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن أحمد بن محمد المنصوري وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام مدير عام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة قوله إن هذا الإجراء يأتي من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها، حيث يشهد المطاف أعداداً كبيرة من الحجاج تحرص على لمس ثوب الكعبة والتعلق بأطرافه ما يعرّض الثوب لبعض الضرر لافتاً إلى أنه سيعاد الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء موسم الحج.