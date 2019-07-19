الإمارات تقدم للعالم خريطة طريق لحماية الحريات وردع التطرف

المصدر: واشنطن - وكالات

دعت دولة الإمارات في مؤتمر «الحريات الدينية»، الذي تنظمه وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، إلى التحرك عبر ثلاثة محاور من أجل حماية الحريات وردع التطرف.

وطالب الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الذي ترأس الوفد الإماراتي إلى المؤتمر ويختتم غداً، الجميع بالتحرك في ثلاثة اتجاهات «تربوية وقانونية وعقد مواطنة جديدة»، تحفظ التوازنات الروحية والنفسية وتحمي حرية العبادة للأقليات، وتلجم الغلاة والمتطرفين والإرهابيين من كل المِلَل، داعياً إلى «حرية مهذبة عاقلة، تتمتع بمقومات البقاء وتسهم في إسعاد جميع مكونات المجتمع الإنساني».

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بدور الإمارات في تعزيز ودعم الحرية الدينية. وأشار في كلمته بالمؤتمر إلى أن «الإمارات استضافت أول مؤتمر للتسامح في المنطقة في فبراير الماضي». واتهم بومبيو إيران بأنها تهدد الحريات الدينية لجيرانها.

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