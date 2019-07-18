65 دولة في تحالف بحري لتحصين الملاحة

المصدر: واشنطن، لندن - وكالات

كشفت واشنطن عن أولى خطوات تشكيل التحالف البحري الدولي لتحصن الملاحة في المنطقة، وأكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك، أمس، أن 65 دولة ستبحث في البحرين أمن الخليج البحري. وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد صرّح، الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة أعدت خطة سيتولى بموجبها تحالف عسكري دولي حماية المياه الاستراتيجية.

وقال دانفورد: «نتواصل الآن مع عدد من الدول لتحديد ما إذا كان بإمكاننا تشكيل تحالف يضمن حرية الملاحة في كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب، لذا فإنني أعتقد أن من المحتمل أن نحدد خلال الأسبوعين المقبلين الدول التي لديها الإرادة السياسية لدعم هذه المبادرة، وسنعمل بعد ذلك بشكل مباشر مع الجيوش لتحديد الإمكانيات المحددة التي ستدعم ذلك».

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