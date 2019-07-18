65 دولة تبحث في البحرين قريباً أمن الخليج البحري

المصدر: واشنطن، لندن - وكالات

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك، أمس، أن 65 دولة ستبحث في البحرين أمن الخليج البحري. وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال، جوزيف دانفورد، صرّح، الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة أعدت خطة سيتولى بموجبها تحالف عسكري دولي حماية المياه الاستراتيجية قبالة كل من إيران واليمن، حيث تنحي واشنطن باللوم على إيران وميليشيات تدعمها في تنفيذ هجمات.

وقال دانفورد: «نتواصل الآن مع عدد من الدول لتحديد ما إذا كان بإمكاننا تشكيل تحالف يضمن حرية الملاحة في كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب، لذا فإنني أعتقد أن من المحتمل أن نحدد خلال الأسبوعين المقبلين الدول التي لديها الإرادة السياسية لدعم هذه المبادرة، وسنعمل بعد ذلك بشكل مباشر مع الجيوش لتحديد الإمكانيات المحددة التي ستدعم ذلك».

ضغوط

وكان المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، قال، في تصريحات الأسبوع الماضي، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، راضٍ بحملة الضغط القصوى التي تمارسها واشنطن على إيران. وأضاف هوك: «حرمنا النظام الإيراني من 50 مليار دولار سنوياً من عائدات النفط فقط». وأكد أن الصفقة النهائية مع إيران يجب أن تعالج كل التحديات بما فيها الملف النووي والصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب. وشدد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران على أن «الدولة الأولى الراعية للإرهاب يجب أن لا يسمح لها بامتلاك أسلحة نووية»، لافتاً إلى أن إيران تمارس الابتزاز وستواجه العزلة.

انتهاك

في السياق، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، إن التوصل إلى اتفاق على حل وسط، يظل أفضل سبيل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران انتهكت، في وقت سابق هذا الشهر، الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وفي آخر حديث لها قبل تركها السلطة الأسبوع المقبل، شدّدت ماي على ضرورة حماية الاتفاق النووي أياً كانت تحدياته. وأضافت: «شئنا أم أبينا، يظل التوصّل إلى اتفاق على حل وسط هو أفضل سبيل لتحقيق النتيجة التي ما زلنا جميعاً نسعى للوصول إليها، منع إيران من امتلاك سلاح نووي والحفاظ على الاستقرار في المنطقة».