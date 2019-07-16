اتفاق على معايير جديدة لوقف النار في الحُديدة

المصدر: عدن، الرياض - البيان، وكالات

أعلنت الأمم المتحدة أن الأطراف اليمنية اتفقت على آلية وإجراءات جديدة لإعادة فرض وقف إطلاق النار وعدم التصعيد حول مدينة الحديدة الساحلية، فضلاً عن الجوانب الفنية لسحب القوات.

وأضافت المنظمة الدولية، في بيان، أن سفينة تابعة لها جمعت ممثلي الجانبين من أماكن مختلفة، إذ أجروا محادثات في البحر الأحمر قبالة اليمن، في أول اجتماع من نوعه منذ فبراير الماضي.

ووافق مجلس الأمن بالإجماع، أمس، على تمديد عمل بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن لستة أشهر، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل على نشر سريع لكامل عديد هذه البعثة.

وأكد المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أنه يسعى لإبقاء اليمن خارج التوترات في المنطقة.

ميدانياً، حقّق الجيش الوطني اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية، تقدماً على جبهتي مديرية حرض بمحافظة حجة، والصفراء بمحافظة صعدة. وقالت مصادر عسكرية إنّ قوات الجيش شنّت هجوماً مباغتاً على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي، شرقي مديرية حرض، تمكنت على إثره من تحرير تلك المواقع، وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين بينهم قيادات ميدانية.

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