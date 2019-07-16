قوات الشرعية تتقدّم في حجة وصعدة

المصدر: عدن - البيان، وكالات

تمكّنت قوات الشرعية مدعومة بتحالف دعم الشرعية من إحراز تقدّم استراتيجي في حجة وصعدة، وتكبيد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما أسفرت اشتباكات «حوثية - حوثية» في إب عن مقتل قيادي وجرح آخرين.

وحقّق الجيش الوطني اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية، تقدماً على جبهتي مديرية حرض بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، والصفراء بمحافظة صعدة. وقالت مصادر عسكرية، إنّ قوات الجيش شنّت هجوماً مباغتاً، على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي، شرقي مديرية حرض، تمكنت على إثره من تحرير تلك المواقع، وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين بينهم قيادات ميدانية. كما استهدفت مقاتلات التحالف، مواقع وتعزيزات للميليشيا، مكبدة إياهم خسائر في الأرواح والعتاد.

وذكر ركن التوجيه في اللواء الأول قوات خاصة بمحور حرض، العقيد محمد الحكمي، أنّ هجوماً مباغتاً شنته القوات على مواقع تمركز للحوثيين شرق حرض، تمكنت على إثره من تحرير تلك المواقع. وأكد العقيد الحكمي، مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بينهم قيادات ميدانية. تحرير مواقع وفي جبهة الصفراء بمحافظة صعدة، أشارت مصادر عسكرية، إلى أن قوات الجيش الوطني شنّت عملية عسكرية مباغتة ونوعية، سيطرت خلالها على سلسلة مكحلات وتبة راكان وجبل نواف الاستراتيجي في اتجاه وادي الأشر.

في الأثناء، أسفرت اشتباكات «حوثية - حوثية» عن مقتل قيادي وجرح آخرين في محافظة إب. وأفادت مصادر إعلامية، أن القيادي الحوثي، جلال محسن منصور، قتل وأصيب آخرون في اشتباكات بين عناصر حوثية تابعة للقيادي منصور، وآخرين قدموا ضمن حملة حوثية إلى منطقة حبيل الكور جنوب إب.