"الحرية والتغيير" لـ "البيان": استئناف التفاوض مع المجلس العسكري غداً

المصدر: الخرطوم - البيان

كشف القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، محمد سيد أحمد سر الختم، أن المفاوضات بين المجلس العسكري والتحالف حول الوثيقة الدستورية ستستأنف غداً الثلاثاء، مشيراً إلى اجتماع آخر يتم الترتيب له لتضمين مقترحات «الجبهة الثورية»، وهي تكتل يجمع عدداً من الحركات المسلحة إلى الوثيقة.

وقال سر الختم لـ «البيان» إن اجتماعاً تم بينه ووسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، اليوم بفندق كورونثيا، بحث ترتيبات استئناف التفاوض الذي شهد تعثراً خلال الأيام الثلاثة الماضية، مؤكداً أن المفاوضات ستبدأ من حيث انتهت.