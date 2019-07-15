قرقاش: تسييس الحج أهم سقطات قطر

المصدر: دبي، القاهرة - البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن العقبات التي تفرضها قطر على حجّاجها أهم سقطاتها في إدارتها لأزمتها، موجّهاً رسالة إلى قطر بأن الأولوية لها «ألا تسيّس الحج، وهي تدرك ضعف منطقها وحجتها». وقال معاليه، في تغريدة عبر «تويتر»، إن دعوة وزارة الحج والعمرة السعودية دولة قطر إلى تسهيل إجراءات مواطنيها لأداء مناسك الحج «واجبة وعاقلة».

ويرى مراقبون أن النهج القطري المتواصل لاستخدام «الحج» كورقة في الحسابات السياسية الخاصة بالدوحة، ومنع الحجاج القطريين من أداء الفريضة، بادّعاء وجود عقبات من الجانب السعودي، ليس إلا محاولة قطرية لتزييف الحقائق، وهي محاولة مردود عليها بالموقف السعودي الثابت في هذا الملف، رغم إدراك قطر ضعف موقفها وحججها في سياق محاولات تسييس الحج.

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