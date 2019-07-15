التحالف العربي حقق أبرز أهدافه

المصدر: دبي ـ أكرم أبوالهنود، عدن، الحديدة ـ البيان

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني لـ«البيان» أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية ومشاركة الإمارات، رسم ملحمةً تاريخية وأنقذ البلاد من السقوط في مخالب إيران.

وأضاف أن التحالف حقق أبرز أهدافه الاستراتيجية، بتحرير مناطق شاسعة، وخنق المشروع الإيراني. في الأثناء، يصل اليوم إلى الرياض المبعوث الدولي مارتن غريفيث للقاء قيادة الشرعية اليمنية التي سبق أن علقت اتصالاتها به، فيما عقدت اللجنة المشتركة المكلّفة بتطبيق اتفاق السويد حول محافظة الحديدة، اجتماعها الأول منذ فبراير الماضي.

وذكرت مصادر لـ«البيان» أن ممثلي الحكومة يعملون على أن يكرّس اللقاء الذي يستأنف اليوم لتصحيح الاختلالات التي رافقت تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من موانئ الحديدة. إلى ذلك افتتحت الإمارات أول من أمس في مدينة الضالع مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني، ضمن دعمها المتواصل لقطاع الصحة.

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