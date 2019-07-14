تأجيل "التفاوض" بين المجلس العسكري والمعارضة في السودان 24 ساعة

المصدر: د ب أ



أعلن الوسيط الأفريقي لدى السودان محمد الحسن ولد لبات مساء أمس السبت بفندق كورنثيا تأجيل جلسة التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة لليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وأوضح الوسيط الأفريقي أن التأجيل تم نزولاً على رغبة وفد الحرية والتغيير، الذي طلب التأجيل لمزيد من التشاور.

جدير بالذكر أن وفد المجلس العسكري حضر للجلسة برئاسة الفريق الركن شمس الدين كباشي، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس والناطق الرسمي باسمه وعضوية الفريق الركن ياسر العطا، نائب رئيس اللجنة السياسية.