حزمة مساعدات إماراتية تنموية وطبية لليمن

المصدر: عدن - البيان، وكالات

قدّمت الإمارات حزمة جديدة من المساعدات الطبية والتنموية، في إطار جهودها الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني من الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي الإيرانية، إذ دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وحدة متكاملة لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية في منطقتي ضرا ومعربه بمديرية نصاب في شبوة، كما زوّدت مستشفى النصر بمحافظة الضالع بـ295 أسطوانة أوكسجين للمرة الثالثة خلال العام الحالي، ليصل العدد الإجمالي إلى 655 أسطوانة حتى الآن.

في الأثناء، تواصل ميليشيا الحوثي نزيفها في جميع جبهات القتال في اليمن، في وقت واصلت الميليشيا التحشيد وإرسال التعزيزات المسلحة إلى جنوب الحديدة عشية الاجتماع المرتقب للجنة المعنية بتطبيق اتفاق الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، في وقت أكدت مصادر يمنية لـ«البيان» أن وفد الحكومة الشرعية سيسلّم رئيس فريق المراقبين الدوليين في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد ملفاً متكاملاً عن خروق الميليشيا للاتفاق.

من جهة أخرى شرع الحوثي في ترتيبات لتفعيل العمل بقانون الخدمة الإلزامية، المعطل في اليمن منذ 17 عاماً، لسد النقص الذي يواجهه في المقاتلين، بعد أن خسر عشرات الآلاف في مختلف جبهات القتال مع قوات الشرعية المسنودة بقوات التحالف.

الإمارات تدشن وحدة متكاملة لضخ المياه في شبوة